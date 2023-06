Batbox la mejor opción de entretenimiento para toda la familia

Reconocido como el primer concepto en LATAM en fusionar béisbol, deportes en vivo, tecnología, gastronomía y entretenimiento

Batbox se ha posicionado como un centro de entretenimiento único en la ciudad, ideal para que vayas con amigos o con toda la familia.

Ofrece una experiencia completa, real y divertida. Sus simuladores de béisbol Strikezon te permiten jugar a 3, 6 o 9 entradas y competir en grupos de hasta 18 personas como si estuvieras jugando en un campo de verdad.

Cuenta con distintos modos de juego, como el Pitching Challenge, para que te diviertas con tus amigos y vean quién lanza la bola con la mayor fuerza y dirección posible. O el Home Run Derby, que pondrá a prueba el nivel de tu bateo.

Sus gráficos HD y sonido ambiente de estadio, potencian el momento, además de que puedes personalizar la experiencia y adaptarla a tu nivel.

Sus sensores VISION son reconocidos como los más precisos del mundo. Detectan y proyectan todos los movimientos de la pelota: strikes, bolas, faltas, hits y home run.

Por último, los simuladores Strikezon cuentan también con sensores de reconocimiento, para así prevenir accidentes. La pelota no se lanza si el jugador no se coloca en la zona indicada. Incluso, una vez estando en ella hay un conteo final para que te prepares y no te tome desprevenido.

El objetivo de Batbox es crecer el béisbol en México, ofreciendo una forma nueva y revolucionaria de practicar este deporte.

Y no hay mejor manera de lograrlo que llevando el béisbol a todas las familias del país. Para ello, es necesario propiciar las condiciones adecuadas, así como un entorno que se adapte a hombres y mujeres de todas las edades.

Esto último puede resultar más complicado de lo que parece.

Por ejemplo: si lo que buscas es un espacio con ambiente de bar y te enfocas únicamente en ello, corres el riesgo de que las familias se decanten por otras opciones. Y si te enfocas en un espacio netamente familiar, pierdes al público que prefiere los Sports bar.

Los simuladores de Batbox sirven como un medio diferenciador frente a otros negocios similares. El disfrutar de tus deportes favoritos, y encima poder practicarlos desde un mismo lugar, hace de este innovador concepto la catedral de la diversión para cualquier ocasión: amigos, compañeros de la oficina o familia.

Cuenta también con una amplia variedad gastronómica. La cual contempla lo mejor de la comida norteamericana, pero no se olvida de la cocina mexicana.

La suma de todo lo anteriormente mencionado da como resultado un espacio integral, apto para todas las edades.

‘‘Somos parte de la nueva y creciente industria a nivel internacional de Sportainment. Mezclamos deporte y entretenimiento, buscando satisfacer la necesidad del mercado ofreciendo nuevas formas de entretenerse y convivir. Buscamos liderar la industria con nuestros innovadores conceptos’’.

