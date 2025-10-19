Bears sellan su cuarto triunfo consecutivo contra Saints

Los Chicago Bears sellaron su cuarta victoria consecutiva al ganar por 26-14 a los New Orleans Saints en el Soldier Field.

Tras arrancar con dos derrotas de dos, los Bears lograron mantener el ritmo al reactivarse frente a los Cowboys.

Los Bears construyeron su victoria a base de defensa. Lograron tres interceptaciones ante el mariscal de campo Spencer Rattler, al que también capturaron en cuatro ocasiones, además de forzar una pérdida de balón que castigarían con su primera anotación.

Caleb terminó con 172 yardas lanzadas y una intercepción, mientras que D'Andre Swift firmó un recital con 124 yardas por tierra, con 19 carreras, y anotó un touchdown.

Los Bears tienen un balance de cuatro victorias y dos derrotas y alimentaron sus ambiciones de alcanzar los 'playoffs' por primera vez desde 2020.

