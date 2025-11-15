Bélgica empata en Kazajistán y aplaza su pase al Mundial

Bélgica empató 1-1 en Kazajistán este sábado y perdió la oportunidad de clasificarse para la Copa del Mundo.

El equipo de Rudi García aún puede asegurar un boleto para el torneo del próximo año con una victoria sobre Liechtenstein el martes en su último partido de clasificación.

Bélgica lidera el Grupo J con dos puntos más que Macedonia del Norte.

El empate en Astaná garantizó que los belgas terminarán entre los dos primeros. Los 12 ganadores de grupo de la clasificación europea van directamente a la Copa del Mundo. Las cuatro plazas restantes del continente se deciden mediante un playoff entre los doce subcampeones.

Kazajistán tomó la delantera en el noveno minuto gracias a Dastan Satpayev.

Hans Vanaken igualó para Bélgica en el minuto 48 cuando el centrocampista del Club Brugge cabeceó un centro de Timothy Castagne.

Sin embargo, Bélgica, que había goleado a Kazajistán 6-0 en septiembre, no pudo aprovechar la ventaja de jugar con un hombre más desde el minuto 79 después de que Islam Chesnokov fuera expulsado por una dura entrada sobre Jeremy Doku.

Comentarios