Cerrar X
AP_25319601681611_ae56c0cebb
Deportes

Bélgica empata en Kazajistán y aplaza su pase al Mundial

Bélgica igualó 1-1 ante Kazajistán y dejó escapar la clasificación directa al Mundial. El martes deberá vencer a Liechtenstein para asegurar su boleto

  • 15
  • Noviembre
    2025

Bélgica empató 1-1 en Kazajistán este sábado y perdió la oportunidad de clasificarse para la Copa del Mundo.

El equipo de Rudi García aún puede asegurar un boleto para el torneo del próximo año con una victoria sobre Liechtenstein el martes en su último partido de clasificación.

Bélgica lidera el Grupo J con dos puntos más que Macedonia del Norte.

El empate en Astaná garantizó que los belgas terminarán entre los dos primeros. Los 12 ganadores de grupo de la clasificación europea van directamente a la Copa del Mundo. Las cuatro plazas restantes del continente se deciden mediante un playoff entre los doce subcampeones.

Kazajistán tomó la delantera en el noveno minuto gracias a Dastan Satpayev.

Hans Vanaken igualó para Bélgica en el minuto 48 cuando el centrocampista del Club Brugge cabeceó un centro de Timothy Castagne.

Sin embargo, Bélgica, que había goleado a Kazajistán 6-0 en septiembre, no pudo aprovechar la ventaja de jugar con un hombre más desde el minuto 79 después de que Islam Chesnokov fuera expulsado por una dura entrada sobre Jeremy Doku.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25320582628445_9b14ffcc32
Portugal golea 9-1 y asegura su pase al Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_6e00ceded5
Celebrarán Macrofest Norteño a 200 días del Mundial
Whats_App_Image_2025_11_14_at_12_38_08_AM_799ffed756
José Alcántara, entre los 16 mejores ajedrecistas del mundo
publicidad

Últimas Noticias

AP_25320748214268_a4de828f72
Sinner vence a Alcaraz y retiene el título de las Finales ATP
EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T143210_403_bb8924d639
Maduro critica ejercicios militares de EUA y Trinidad en Caribe
EH_CONTEXTO_2025_11_16_T150604_848_8fcfd3a6fb
IMSS aclara que muerte de paciente no fue por falta de antídoto
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×