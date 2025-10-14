Berterame debuta como goleador y México empata con Ecuador

México mostró una versión más sólida que la del fin de semana, pero tuvo que conformarse con un empate 1-1 ante Ecuador en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre, gracias a la actuación estelar de Germán Berterame, quien se estrenó como goleador del Tri.

El delantero de Monterrey abrió el marcador a los tres minutos, tras aprovechar una recuperación de balón de Érick Sánchez y definir con un certero disparo al área.

Con esta anotación, Berterame celebró su primera diana en su cuarto partido con el Tri desde su debut el 16 de octubre del año pasado ante Estados Unidos.

Ecuador igualó al minuto 20 mediante un penal de Jordy Alcívar, señalado tras la revisión del VAR por una falta del arquero Raúl Rangel sobre Enner Valencia.

Marcel Ruiz tuvo la oportunidad de darle la victoria a México en los minutos finales, pero su remate fue detenido por el portero Hernán Galíndez.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, México mostró una versión más sólida tras la derrota 4-0 ante Colombia el sábado.

Para este partido Aguirre realizó ocho cambios respecto al primer partido, manteniendo únicamente a los defensas centrales Johan Vázquez y César Montes, y Erik Lira.

El equipo controló mejor la posesión y generó más remates al arco, con Hirving Lozano entre los titulares, quien podría disputar su tercera Copa del Mundo el próximo año.

El estreno goleador de Berterame da un impulso ofensivo al Tri rumbo al Mundial 2026.

