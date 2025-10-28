Cerrar X
Blue Demon Jr. hospitalizado tras accidente automovilístico

El luchador mexicano fue ingresado en terapia intensiva tras un choque; su estado es estable y fuera de peligro, según informó su familia

  • 28
  • Octubre
    2025

El luchador mexicano, Blue Demon Jr., fue hospitalizado después de haber sufrido un accidente automovilístico la madrugada de este lunes, informó la familia del luchador mediante un comunicado.

El enmascarado azul fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue ingresado directamente al área de terapia intensiva para recibir atención especializada.

Esta noticia se dio a conocer apenas este martes, generando preocupación entre los aficionados y compañeros del deporte espectáculo.

De acuerdo a la información compartida por su entorno, el impacto por el accidente fue de gran magnitud; sin embargo, horas después del accidente se reportó una evolución positiva en su estado de salud.

Actualmente, Blue Demon Jr. se encuentra estable y fuera de peligro, lo que ha llevado tranquilidad a su familia y al mundo de la lucha libre.

La familia y allegados del luchador agradecieron en redes sociales las muestras de cariño recibidas y solicitaron respeto a la privacidad del luchador mientras continúa su recuperación.


