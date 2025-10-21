Bolivia será sede de un Mundial, promete Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se comprometió en La Paz a llevar un Mundial a Bolivia, en el marco de los festejos por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto”, afirmó Infantino durante su discurso ante autoridades nacionales y deportivas, aunque aclaró que aún no se ha definido la categoría del torneo.

“Vamos a ver de qué Mundial hablamos”, añadió, dejando abierta la posibilidad de que se trate de un campeonato juvenil o femenino.

El dirigente suizo destacó la pasión del pueblo boliviano por el fútbol y las nuevas infraestructuras que están impulsando el desarrollo deportivo en el país, entre ellas la recién inaugurada Casa de la Verde, un moderno centro de alto rendimiento.

Infantino reveló que ya inició conversaciones con autoridades bolivianas, entre ellas el presidente electo Rodrigo Paz Pereira, con el objetivo de fortalecer el fútbol nacional.

“Queremos ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia”, subrayó el presidente de la FIFA.

Conmebol pide cumplir la promesa

Previo a la intervención de Infantino, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, instó públicamente al suizo a cumplir su palabra.

“Cumplí la promesa de que vamos a tener un Mundial en Bolivia”, expresó Domínguez, quien también anunció que la final única de la Copa Sudamericana 2027 se disputará en el país andino.

La noticia representa una revancha deportiva para Bolivia, luego de que Santa Cruz perdiera la sede de la final de este año por retrasos en las obras de su estadio.

Bolivia vuelve a soñar con ser sede mundialista

No es la primera vez que Bolivia busca acoger un torneo FIFA. En 2016, el gobierno de Evo Morales solicitó oficialmente organizar un Mundial juvenil o femenino en 2025, aunque la gestión no prosperó.

Ahora, con el respaldo de la FIFA y la Conmebol, el país renueva su esperanza de recibir un torneo internacional.

Mientras tanto, la selección boliviana continúa enfocada en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde buscará su boleto a través del repechaje intercontinental.

