Cerrar X
fifa_mundial_bolivia_c31778271c
Deportes

Bolivia será sede de un Mundial, promete Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometió llevar un Mundial a Bolivia durante los festejos del centenario de la Federación Boliviana de Fútbol

  • 21
  • Octubre
    2025

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se comprometió en La Paz a llevar un Mundial a Bolivia, en el marco de los festejos por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto”, afirmó Infantino durante su discurso ante autoridades nacionales y deportivas, aunque aclaró que aún no se ha definido la categoría del torneo.

“Vamos a ver de qué Mundial hablamos”, añadió, dejando abierta la posibilidad de que se trate de un campeonato juvenil o femenino.

El dirigente suizo destacó la pasión del pueblo boliviano por el fútbol y las nuevas infraestructuras que están impulsando el desarrollo deportivo en el país, entre ellas la recién inaugurada Casa de la Verde, un moderno centro de alto rendimiento.

Infantino reveló que ya inició conversaciones con autoridades bolivianas, entre ellas el presidente electo Rodrigo Paz Pereira, con el objetivo de fortalecer el fútbol nacional.

“Queremos ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia”, subrayó el presidente de la FIFA.

Conmebol pide cumplir la promesa

Previo a la intervención de Infantino, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, instó públicamente al suizo a cumplir su palabra.

“Cumplí la promesa de que vamos a tener un Mundial en Bolivia”, expresó Domínguez, quien también anunció que la final única de la Copa Sudamericana 2027 se disputará en el país andino.

La noticia representa una revancha deportiva para Bolivia, luego de que Santa Cruz perdiera la sede de la final de este año por retrasos en las obras de su estadio.

Bolivia vuelve a soñar con ser sede mundialista

No es la primera vez que Bolivia busca acoger un torneo FIFA. En 2016, el gobierno de Evo Morales solicitó oficialmente organizar un Mundial juvenil o femenino en 2025, aunque la gestión no prosperó.

Ahora, con el respaldo de la FIFA y la Conmebol, el país renueva su esperanza de recibir un torneo internacional.

Mientras tanto, la selección boliviana continúa enfocada en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde buscará su boleto a través del repechaje intercontinental.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T122155_185_028a8cd059
Anuncian más de un millón de entradas vendidas para Mundial 2026
mundial_2026_visitantes_4446aa61e0
Más de un millón quieren ser voluntarios en el Mundial 2026: FIFA
DSC_6774_copia_ca830cb8df
Celebrarán la Copa Fuerza Regia para impulsar el talento
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_22_at_3_28_06_PM_4d0706d082
Renovarán vialidades cerca de la Central de Autobuses
finanzas_volkswagen_82a93668b5
Alerta Volkswagen sobre paros en Alemania ante falta de chips
EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×