Brenda Sánchez gana bronce para México en Sordolímpicos

La taekwondista mexicana Brenda Sánchez obtuvo la medalla de bronce en la categoría de -45 kilogramos tras derrotar a Turquía en el repechaje de los Juegos Sordolímpicos de Tokio, Japón.

Con su triunfo, México suma ya cuatro preseas en la justa: dos de plata, una de oro y el reciente bronce conseguido por Sánchez.

¡BRONCE PARA MÉXICO! 🥋 🇲🇽



La neoleonesa Brenda Sánchez gana la medalla de bronce 🥉 en taekwondo -49 kg, tras vencer en repechaje a Turquía, en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025🇯🇵.



👉 Es la 4ta presea para México en el certamen🥇🥈🥈🥉 pic.twitter.com/IJPNP0UDMl — CONADE (@conadeoficial) November 23, 2025

Las medallas previas fueron logradas por Isabel Huitrón en judo y Freya Danae Nieves en atletismo, además del oro obtenido por Lourdes Ponce en los 10 mil metros planos.

La competencia reúne más de 200 pruebas en 21 disciplinas, incluyendo atletismo, basquetbol, futbol, voleibol, artes marciales, natación y ciclismo.

¿Quién es Brenda Sánchez?

Originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, Brenda Sánchez inició su camino en el taekwondo a los 10 años, cuando el entrenador Óscar Delfín impartió clases en el Centro Victoria, casa hogar donde vivió desde los cinco. Ahí fueron detectadas sus cualidades deportivas.

A los 13 años, tras el cierre del albergue, fue adoptada por Rosy del Bosque y se mudó a Monterrey, donde continuó su formación en el alto rendimiento bajo la guía del entrenador Andrés Valencia.

Aunque comenzó en la modalidad de combate, también ha destacado en formas, disciplina donde ha mostrado talento y concentración, apoyándose en su entrenadora y en métodos adaptados para su mínima audición.

“Este deporte me ha dado la oportunidad de conocer otros países. He viajado a España, Brasil, con mis amigos, y convivo con ellos”, ha compartido Brenda, quien se comunica con apoyo de intérpretes de lenguaje de señas.

Su perseverancia, disciplina y crecimiento dentro del deporte la han llevado a colocarse entre las deportistas mexicanas más destacadas en los Juegos Sordolímpicos, consolidando un camino construido a base de esfuerzo y determinación.

