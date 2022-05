Brillan como deportistas… ¡y como mamás!

Destacar en las disciplinas deportivas y en la maternidad no es fácil, pero la historia reciente está plagada de grandes Campeonas en el deporte.

SERENA WILLIAMS

Tenista estadounidense

Fue madre el 1 de septiembre de 2017, cuando reinaba de forma indiscutible en el tenis mundial. Tras unos meses alejada de las pistas y dedicada a la pequeña Alexis Olympia, la exnúmero del mundo volvió dispuesta a recuperar su trono. No lo logró, pero logró resultados dignos de mención, como el título en Auckland y las cuatro Finales de Grand Slam (Wimbledon 2018 y 2019, y US Open 2018 y 2019). La tenista número uno del mundo sorprendió en 2018 al ganar el Abierto de Australia embarazada. Serena no detuvo su actividad física en la cancha con dos meses de gestación.

PAOLA ESPINOSA

Clavadista mexicana

Dio a luz a una pequeña niña en julio de 2018. Paola se alejó de la piscina para tener a la heredera de su talento, una vez recuperada se dijo ilusionada por prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde finalmente no formó parte de la delegación mexicana.

LAURA SÁNCHEZ

Clavadista mexicana

Se despidió de su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro al enterarse de su embarazo. La ganadora de todas las medallas que se pueden conseguir en un ciclo olímpico no pudo hacer la dupla en clavados sincronizados con Paola Espinosa y en su lugar entró Alejandra Orozco. Incluso, Laura se alejó también del Mundial de Clavados previo a la competencia mundialista… y previo a Río, en abril del 2016, anunció su retiro debido a una serie de escándalos por el tema de su embarazo.

MARIANA 'LA BARBY' JUÁREZ

Boxeadora mexicana

En el box los golpes no han detenido a las boxeadoras de cumplir su sueño de ser madres, eso sí, una vez que el diagnóstico es confirmado el riesgo de seguir arriba en el cuadrilátero es latente. Mariana ‘La Barby’ Juárez es madre de una pequeña niña que tuvo en el 2007, Natasha sueña con ser veterinaria, pero la niña ya sabe ponerse los guantes y apoyar a su madre que se alejó del ring para tenerla y cuidarla durante su primer año.

JACKIE NAVA

Boxeadora mexicana

En el 2013 dio a luz a su primera hija llamada Frida, volvió al cuadrilátero y dos años después anunció su segundo embarazo para regresar apenas en 2017 ante los rumores de un retiro para dedicarse a su familia.

ALEX MORGAN

Futbolista estadounidense

La jugadora de los Estados Unidos dio a conocer que dio a luz a una preciosa bebé de nombre Charlie Elena, fruto de su relación con el también jugador de futbol soccer, Servando Carrasco.

VIKTORIA AZARENKA

Tenista bielorrusa

Volvió a la competición a finales de junio de 2017 con motivo del Open de Mallorca: “Lo haré por mí porque quiero alcanzar todo mi potencial, pero no va a ser ya nunca más sólo por mí. Quiero que mi hijo esté orgulloso de mí. Quiero darle un buen ejemplo demostrando que si tienes una meta y un sueño, puedes conseguirlos si trabajas duro”, declaró en una entrevista.

KIM CLIJSTERS

Tenista belga

Fue una de las dominadoras del circuito. Ganó el US Open en 2005 y fue número uno del mundo durante 19 semanas hasta marzo de 2006, justo un año antes de dejar el tenis para ser madre. Tras su regreso en 2009 ganó tres torneos del Grand Slam (dos US Open y un Open de Australia) y logró recuperar el primer puesto del ranking WTA, aunque fuera sólo durante una semana, en febrero de 2011.

LINDSAY DAVENPORT

Extenista estadounidense

Fue número uno del mundo 98 semanas y ganó tres Grand Slams (US Open 1998, Wimbledon 1999 y Open de Australia 2000), dejó las pistas en octubre de 2006 debido a su embarazo y su reaparición fue fulgurante: dio a luz en junio de 2007 y en septiembre volvió a la competición ganando el torneo de Bali.