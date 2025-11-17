Cerrar X
Brown podría pasar 30 años en prisión de ser encontrado culpable

Fue liberado de la cárcel la semana pasada con una fianza de $25,000 dólares y se le exigió usar un rastreador en el tobillo

El ex receptor estrella de la NFL, Antonio Brown, podría enfrentar hasta 30 años de prisión, en caso de ser condenado por intento de asesinato debido a presunto uso de un arma de fuego.

Brown compareció por video en una breve audiencia de acusación en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, en la que su abogado repitió que se declaró no culpable.

Fue liberado de la cárcel la semana pasada con una fianza de $25,000 dólares y se le exigió usar un rastreador en el tobillo.

Brown, de 37 años, no habló durante la audiencia, la jueza Marisa Tinkler-Mendez fijó una audiencia de estado tentativamente para el próximo 22 de diciembre. 

Brown está acusado de tomar una pistola de un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo, y disparar en dos ocasiones a un hombre con el que había tenido una pelea anteriormente.

 


