Busca Canadá convencer a Marcelo Flores para su selección

La Federación Canadiense de Futbol mantiene negociaciones avanzadas con el delantero Marcelo Flores, actualmente en Tigres, con la intención de incorporarlo a su selección nacional.

De acuerdo con el medio The Athletic, el jugador de 22 años podría sumarse a la concentración canadiense en noviembre como parte del proceso de cara al Mundial de 2026.

Aunque Flores ha disputado tres partidos con la Selección Mexicana mayor, aún es elegible para representar a Canadá, país del que también posee nacionalidad por parte de su madre, según lo permite el reglamento de la FIFA.

Conversaciones en curso, decisión pendiente

El reporte señala que las conversaciones entre el futbolista y el entrenador Jesse Marsch avanzaron significativamente en las últimas semanas, aunque su participación en la próxima convocatoria aún no está confirmada.

“La probabilidad de que Flores asista a la concentración de noviembre ha disminuido, pero sigue siendo una posibilidad abierta”, detalló The Athletic.

Cabe mencionar que Marcelo Flores fue formado en la academia del Arsenal y, tras un paso irregular por el Real Oviedo, llegó a Tigres luego de que el club mexicano pagara su cláusula de rescisión al conjunto inglés.

Canadá lo ve como una apuesta de futuro

Pese a su falta de minutos, la selección canadiense considera que Flores puede aportar talento y desequilibrio al medio campo, cualidades que el cuerpo técnico busca fortalecer rumbo a la justa mundialista.

