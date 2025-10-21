Busca Sergio Ramos extender contrato con Rayados

Sergio Ramos, defensa español y campeón del mundo, se encuentra en la recta final de su contrato con Rayados de Monterrey, que concluye en diciembre de 2025.

El jugador dejó entrever su interés por continuar en México, resaltando la buena relación con el club y su adaptación a la vida regiomontana.

En entrevista con un medio español, Ramos aseguró:

“Sí, ahora en diciembre acaba contrato, ojalá sigamos aquí en México, porque la verdad es que estamos muy a gusto", dijo.

El jugador destacó el trato recibido por el club y la comodidad de su familia en Monterrey, lo que ha facilitado su adaptación al fútbol mexicano.

Desde su llegada a Monterrey, Ramos se ha consolidado como una pieza clave en la defensa del equipo dirigido por Domènec Torrent, su liderazgo y experiencia europea han sido elementos valiosos para el plantel, tanto dentro como fuera del campo.

“Muy bien, no me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país que me trata de maravilla, un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año se nos dé muy bien”, señaló.

Durante la misma entrevista, Ramos fue cuestionado sobre el próximo Clásico español entre Real Madrid y Barcelona. Fiel a su pasado merengue, expresó su apoyo al Madrid y envió un mensaje de ánimo a su amigo Kylian Mbappé:

“Ya sabes que soy blanco a muerte y esperemos que el Madrid gane y que Kiki haga una buena actuación, lo motivaré en los próximos días”, manifestó.

Mientras se define su futuro contractual, Sergio Ramos mantiene la concentración en cerrar el año con resultados positivos en la Liga MX.

