´Buscaremos ampliar el marcador´, dijo Miguel Herrera

Miguel Herrera, técnico de Tigres, dijo que su equipo buscará ampliar la ventaja en el marcador global en León este sábado, en la Vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

"Vamos ir a buscar el partido, no vamos a ir a aguantar el resultados, vamos a ir a ampliarlo, no vamos a salir a defendernos, vamos a salir a lo que hicimos hoy (anoche), tener la pelota, manejar los momentos, no vamos a salir a cuidar el resultado, vamos a buscar ampliarlo", declaró ´El Piojo´ ayer en rueda de prensa.

Los de la UANL ganaron 2-1 la Ida de ´Semis ´ ante los Panzas Verdes ayer en El Volcán, y el sábado es la Vuelta a las 21:00 horas en territorio guanajuatense.

"El futbol no es justo. A veces no gana quien lo merece. Hoy (anoche) no bajamos los brazos y merecíamos. Fue un golazo de Florian (Thauvin) y no nos conformamos... ¡fuimos por el triunfo!", apuntó el estratega mexicano ante los medios.