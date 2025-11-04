Cae México 1-2 ante Corea del Sur en debut del Mundial Sub-17

La selección mexicana sub-17 debutó con derrota 1-2 frente a Corea del Sur en el Mundial de Qatar, en un partido donde el conjunto tricolor mostró superioridad en el manejo del balón, pero fue castigado por su falta de precisión en ambas áreas.

Desde el arranque, los dirigidos por Carlos Cariño impusieron ritmo y generaron peligro con jugadas por las bandas, sin embargo la defensa asiática resistió bien y cortó los avances mexicanos con constantes faltas.

Corea pegó primero, México reaccionó

Cuando México parecía más cerca del gol, un rebote en un tiro de esquina fue aprovechado por Hyeon-bin Koo, quien adelantó a los surcoreanos al minuto 19.

El tanto no frenó al Tri, que mantuvo la presión y encontró el empate justo antes del descanso con un cabezazo de Aldo De Nigris, tras otro saque de esquina que terminó en el 1-1.

Error defensivo sentenció al Tri

En el inicio del complemento, una mala salida del portero Santiago López permitió que Nam Ian marcara el 2-1 al minuto 48.

México adelantó líneas y buscó con insistencia el empate, pero el arquero Do-hun Park y la defensa coreana aguantaron el asedio final.

Con este resultado, México queda sin puntos en el Grupo C y deberá mejorar su puntería para mantenerse con vida en el torneo.

El equipo de Cariño enfrentará su segundo compromiso ante Ecuador, con la obligación de sumar para aspirar a la siguiente ronda.

Comentarios