Cambian Rayados lugar de entrenamientos por balacera

La balacera se dio en Santiago y tuvo la detención de 22 personas, entre ellos ex elementos de cuerpos policías y militares.

Debido al tiroteo registrado el día de ayer jueves 10 de marzo en el municipio de Santiago, los jugadores del club Rayados del Monterrey tuvieron que cambiar su locación de entrenamientos.

La balacera de ayer jueves 10 tuvo como detención a 22 personas, entre las que se encontraban ex policías, ex militares y ex marinos.

Según medios informativos, antes de que los jugadores arribarán al sitio se advirtió a los mismos sobre la situación, por ello se cambio el lugar.

Del mismo modo, se aclaró que se reunirían en un hotel para su partido previo a los cañoneros de Mazatlán el día de hoy viernes 11 de marzo a las 9:06 de la noche.

Al momento la directiva del club no dio a conocer información sobre si el sitio recibió algún daño.