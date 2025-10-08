Cambian sede para el amistoso entre Argentina y Puerto Rico

El partido amistoso entre la campeona del mundo, Argentina, y Puerto Rico, que se tenía previsto para disputarse el próximo lunes, fue cambiado de sede tras el envío de la Guardia Nacional a Chicago.

El partido que se iba a llevar a cabo originalmente en Chicago fue trasladado a Fort Lauderdale.

De acuerdo con la agencia de noticias, AP, un ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cambio de sede, del estadio Soldier Field de Chicago al Chase Stadium de Fort Lauderdale, y la postergación del encuentro para el martes 14 de octubre.

El arribo de la Guardia Nacional a las afueras de Chicago se debe a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca "dispersar protestas contra su agresiva operación de detención de inmigrantes".

El juego se mudará al estadio donde juega de local Inter Miami, club del capitán de la selección argentina Lionel Messi.

"La Albiceleste" jugará primero contra Venezuela este viernes en el estadio Hard Rock de Miami, como parte de una gira preparatoria para el Mundial 2026.

