Cerrar X
AP_25281658456121_9ae3967350
Deportes

Cambian sede para el amistoso entre Argentina y Puerto Rico

Por la presencia de la Guardia Nacional, el amistoso Argentina-Puerto Rico se mueve de Chicago a Fort Lauderdale, donde se jugará el 14 de octubre

  • 08
  • Octubre
    2025

El partido amistoso entre la campeona del mundo, Argentina, y Puerto Rico, que se tenía previsto para disputarse el próximo lunes, fue cambiado de sede tras el envío de la Guardia Nacional a Chicago.

El partido que se iba a llevar a cabo originalmente en Chicago fue trasladado a Fort Lauderdale.

De acuerdo con la agencia de noticias, AP, un ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cambio de sede, del estadio Soldier Field de Chicago al Chase Stadium de Fort Lauderdale, y la postergación del encuentro para el martes 14 de octubre.

El arribo de la Guardia Nacional a las afueras de Chicago se debe a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca "dispersar protestas contra su agresiva operación de detención de inmigrantes".

El juego se mudará al estadio donde juega de local Inter Miami, club del capitán de la selección argentina Lionel Messi.

"La Albiceleste" jugará primero contra Venezuela este viernes en el estadio Hard Rock de Miami, como parte de una gira preparatoria para el Mundial 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25281810235914_e0ecd90b80
Detroit fuerza quinto juego al vencer 9-3 a Mariners
AP_25281567021059_df32a720a8
Trump exige cárcel para gobernador y alcalde de Chicago
deforestacion_sheinbaum_f6aad9e423
Anuncia Sheinbaum plan nacional contra la deforestación en México
publicidad

Últimas Noticias

paunovic_oviedo_futbol1_0c52efa15b
Cesan a Veljko Paunovic como entrenador del Oviedo
la_samaria_c03497fe57
Estrenan Bomba Estéreo y Carlos Vives 'La Samaria'
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T080929_337_b6b8b5334b
NL es primer lugar en educación a nivel nacional: Paura García
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×