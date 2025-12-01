Cerrar X
Deportes

Camerún cambia de entrenador a menos de un mes de la Copa África

Este lunes, la Federación Camerunesa de Fútbol anunció la destitución del entrenador belga Marc Brys, quien había asumido el cargo en abril de 2024

  • 01
  • Diciembre
    2025

A pocas semanas del inicio de la Copa África de Naciones, la selección de Camerún se ha quedado sin director técnico.

Este lunes, la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) anunció oficialmente la destitución del entrenador belga Marc Brys, quien había asumido el cargo en abril de 2024.

La relación entre Brys y la Fecafoot, encabezada por Samuel Eto’o —recién reelegido como presidente—, se había deteriorado en los últimos meses debido a diversos desacuerdos internos.

En su lugar, la federación nombró al técnico camerunés David Pagou, de 56 años, quien tomará las riendas del equipo de cara al torneo.

Camerún competirá en el Grupo F de la Copa África, que se celebrará en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero. Los Leones Indomables enfrentarán a la vigente campeona Costa de Marfil, además de Gabón y Mozambique.


