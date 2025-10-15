Campeón de la Libertadores recibirá $24 millones de dólares

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este miércoles que el ganador de la Copa Libertadores recibirá un premio de $24 millones de dólares, un millón más que en 2024, y será "el más alto concedido por un solo partido en el fútbol internacional".

El organismo informó mediante un comunicado que su presidente Alejandro Domínguez sostuvo una reunión con los presidentes de los equipos clasificados a las semifinales —Liga de Quito, Racing Club, Palmeiras y Flamengo—, las cuales comenzarán la siguiente semana.

La Conmebol afirmó que "el premio otorgado al campeón de la Conmebol Libertadores será incrementado en un millón de dólares en la presente edición, alcanzando un total de $24 millones, el premio más alto concedido por un solo partido en el fútbol internacional".

Del mismo modo informó que el subcampeón del torneo se llevará $7 millones de dólares.

Dentro de la reunión también se trataron los detalles organizativos, logísticos y de seguridad de la final programada para el 29 de noviembre en Lima, Perú.

