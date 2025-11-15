Celebran la primera Copa Gimnástica Dinastía en Nuevo León

Con la promoción de los valores del desarrollo humano como objetivo principal y el impulso al futuro talento de la gimnasia de México, se realizó en la ciudad de Monterrey la primera Copa Gimnástica Dinastía, la cual contó con la participación de 1,000 deportistas de todas las edades.

Teniendo como sede el legendario Gimnasio Nuevo León, los competidores provenientes de diferentes estados, tales como Tamaulipas, Estado de México, Durango y Coahuila; mientras que diferentes escuelas públicas y privadas representaron al equipo de casa.

Los deportistas, acompañados por una gran cantidad de familiares y amigos, dieron vida al recinto llenándolo de colorido y alegría, convirtiendo el entorno en un ambiente mágico, lleno de sueños de los talentos que en las área de competencia, que pronostican un exitoso futuro de esta disciplina a nivel nacional.

Correspondió al profesor Jesús Ignacio Martínez, instructor de deportistas de alto rendimiento y uno de los principales forjadores del crecimiento de la gimnasia regiomontana, inaugurar el evento, arropado por cientos de deportistas y entrenadores, muchos de ellos alumnos de ellos.

Durante el evento, que se celebrará del 14 al 16 de noviembre, estos deportistas en formación buscarán mejorar su posición en el ranking nacional, pues esta Copa está avalada por la Federación Mexicana de Gimnasia,.

Con la prueba superada del comienzo de una nueva competencia, el reto para la continuación de nuevas ediciones, está ya en la mente de los organizadores, quienes ya comienzan los preparativos para el año 2026.

