César Montes volvería a Rayados tras el Mundial 2026

César Montes tendría apalabrado su regreso a Rayados tras el Mundial 2026, aunque sólo una oferta europea podría frenar su vuelta a la Liga MX

  29
  Noviembre
    2025

Aunque el torneo Apertura 2025 sigue en curso, los Rayados de Monterrey ya tendrían asegurado su primer refuerzo para el 2026: César Montes.

El defensa surgido de las fuerzas básicas albiazules estaría apalabrado para volver a la Liga MX una vez que concluya la participación de México en la Copa del Mundo.

De acuerdo con varios medios, la directiva de Rayados mantiene negociaciones avanzadas con el ‘Cachorro’, actualmente jugador del Lokomotiv de Moscú en la Liga Premier de Rusia.

Solo una oferta del futbol europeo podría frenar su retorno, aunque Monterrey apostaría fuerte por su regreso ante la inminente salida de Sergio Ramos, revelada por Fabrizio Romano.

Montes disputa un lugar como titular en la central del Tri de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, torneo para el que se perfila como uno de los convocados.

En Rusia suma 17 partidos y un gol en la temporada, además de minutos en la Copa local.

El central comenzó su aventura europea en 2023 con el Espanyol, pasó por el Almería y posteriormente llegó al Lokomotiv.

Según las fuentes, Montes ya habría comunicado a la directiva albiazul su deseo de regresar, idea que originalmente contemplaba antes del Mundial.

Sin embargo, Aguirre le habría recomendado mantenerse en Europa hasta terminar la justa mundialista, con la intención de llegar en mejor nivel competitivo.

En lo que va de la campaña, Montes acumula 1,350 minutos en 15 partidos de liga y 120 minutos en dos encuentros de Copa.

Todo apunta a que, tras el Mundial 2026, el ‘Cachorro’ volverá al club donde debutó y del que salió rumbo al futbol europeo.

 

 

 


