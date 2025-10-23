Cerrar X
Chargers aplastan a Vikings en el inicio de la Semana 8 de la NFL

Justin Herbert lanzó para 227 yardas y tres touchdowns, y los Chargers de Los Ángeles aplastaron el jueves 37-10 a los Vikings, para romper su sequía

Justin Herbert lanzó para 227 yardas y tres touchdowns, y los Chargers de Los Ángeles aplastaron el jueves 37-10 a los Vikings de Minnesota para dejar atrás una racha de tres derrotas en cuatro duelos que los había sacado de la cima de la División Oeste de la Conferencia Americana.

Los Chargers (5-3) ganaron por primera vez desde la Semana 6 en Miami. Se recuperaron cuatro días después de caer por 38-24 ante los Colts de Indianápolis, líderes de la División Sur de la Americana, en el SoFi Stadium.

Keenan Allen logró cuatro recepciones para 44 yardas. Se unió a Antonio Gates, miembro de Salón de la Fama, como los únicos jugadores en la historia de los Chargers con 11.000 yardas mediante recepciones.

Los Vikings (3-4) perdieron compromisos consecutivos por primera vez esta temporada, ambos en un lapso de cinco días. Sólo lograron 12 primeros y 10, convirtieron tres de 11 en tercera oportunidad y tuvieron el balón apenas durante 21 minutos.

Carson Wentz comenzó con poco descanso en lugar del mariscal de campo J.J. McCarthy, quien se perdió su quinto encuentro consecutivo por una lesión de tobillo. Wentz completó 15 de 27 pases para 144 yardas con un touchdown y una intercepción.

Fue capturado cinco veces, en un encuentro que disputó a pesar de una lesión en el hombro izquierdo que se agravó varias veces.


