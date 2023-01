Charlie Talancón plasma su pasión en un libro

Charlie Talancón es un regiomontano aficionado al futbol soccer, y eso lo llevó a escribir un ejemplar relacionado con el balompié.

Charlie Talancón es regiomontano y aficionado al futbol soccer; su pasión por este deporte lo llevó a ser seguidor de Rayados… ¡y a escribir un libro! Este ejemplar lleva el nombre de ‘El último crack’.



“Es un libro relacionado al futbol soccer y se me ocurrió el nombre de ‘El último crack’ porque, posterior a una guerra muy fuerte a nivel mundial, hay un nuevo orden en el planeta, los gobiernos se centralizan en uno solo y este gobierno decide prohibir el futbol.



“Entonces por ahí la historia sigue a Darío, un niño brasileño de siete años de edad, que su objetivo -o la meta de este niño- es recuperar el futbol y regresarlo al pueblo”, explicó Charlie, en charla exclusiva con El Horizonte.



“ ‘El último crack’ te da una idea de lo que habla el libro, sabemos que los cracks son muy mencionados en el futbol y por eso quisimos ponerle ese nombre.



“Es una historia 100 por ciento original, es de ficción, sí tomo algunos lugares reales, el libro está desarrollado en gran parte en Brasil, en un Brasil apocalíptico, por ejemplo, sale por ahí el Estadio Maracaná, algunos nombres de exjugadores reconocidos a nivel mundial de origen brasileños”, agregó.



Talancón escribía columnas para páginas de Facebook, para Rayados y en la sección de deportes ‘Crack’ de El Horizonte.



“En 2019, mi esposa, a la cual le agradezco el empuje y el apoyo que me ha dado durante todo este tiempo, me dice: ‘¿Cómo ves si escribes un libro?, porque veo que en tus columnas la gente se engancha, a la gente le provocas emociones y demás’.





“Empiezo a escribir el libro a mediados de 2019 como un hobby, tal cual, y a finales de ese mismo año lo termino y a principios de 2020 afino los últimos detalles. El libro está listo desde 2020, pero por una u otra situación no lo había podido sacar a la luz, sino hasta finales de 2022... la idea es empezar a moverlo en este 2023 en algunas plataformas y librerías a nivel nacional”, platicó Charlie.



“El libro está muy centrado en la parte de la esperanza, en ese la gente ve al futbol como un caso de esperanza en un mundo que está destruido después de las guerras, y lo que la gente quiere es recuperar el futbol para tener ese desahogo por las situaciones cotidianas que están viviendo.



“La idea del libro es que la esperanza se encuentra en cada situación de la vida, que puede ser el futbol o cualquier otra cosa, y que como sociedad entendamos que los momentos del día a día son los que nos llevan a ser felices”, añadió.



“Es un libro que me gusta porque me gustan aquellos libros que te hacen pensar, que son inmersivos, hay muchos giros en la historia que de repente no te esperas... no es un libro predecible... siempre hay algo distinto en cada capítulo.



Hay gente que ya lo leyó, se enganchó y ya está pidiendo la segunda parte, porque la idea es que sea una trilogía”, puntualizó.