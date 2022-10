'Checo' Pérez arrancará en cuarto en el GP de México

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez arrancará en la cuarta posición en el Gran Premio de México este domingo 30 de octubre.

Luego de tres sesiones de prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez en donde el tapatío tuvo luchar para salir de los puestos de la eliminación, Pérez logró colocarse en una buena posición de arranque para su próxima carrera en México.

El mexicano logró recuperarse durante la Q3, en la cual registró el mejor tiempo en su primer intento (1:18.128), superando así a los dos pilotos miembros de la escudería de Ferrari quienes registraron en dicha prueba 1:18.351 y 1:18.555.

Por otro lado, su compañero, Max Verstappen logró conseguir la pole con un tiempo de 1:17.775, por lo que encabezará el inicio del Gran Premio de México.



