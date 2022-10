'Checo' Pérez listo para darlo todo en el GP de México

El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez se encuentra listo para intentar hacer historia en su casa y convertirse en el primer azteca en ganar el Gran Premio de México.

Luego de haber obtenido la cuarta posición de arranque en la carrera de este domingo, 'Checo' prometió dar todo de si para remontar posiciones y salir victorioso en tierras aztecas.

'Casi me quedo fuera de la Q1, de la Q2 entonces estar cuarto no es un mal resultado, pero me hubiera encantado estar dentro de los tres para tener una posibilidad de llegar primero en la curva uno. Lo vamos a intentar todo para hacer una buena carrera', declaró el piloto.