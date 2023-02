Checo Pérez tiene épica carrera de Go Karts con Jimmy Fallon

El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez protagonizó una épica carrera contra el famoso presentador Jimmy Fallon en el más reciente programa de 'The Tonight Show'.

El tapatío y el CEO de Ford, Jim Farley, acudieron al famoso show este viernes, como invitados especiales, donde el centro de atención fue la habilidad al volante que demostró Jimmy Fallon.

Previo a la carrera contra el piloto de Red Bull, Fallon recibió una preparación por parte de Jim Farley, que tras una vuelta de prueba en el circuito de Go Karts, el CEO de Ford le dio el visto bueno para su épica carrera contra el mexicano.

Jimmy and @jimfarley98 go head-to-head against Formula 1 driver @SChecoPerez in an epic go-kart race in partnership with @Ford! #FallonTonight pic.twitter.com/Qji2qc85Vn