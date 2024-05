'Checo' termina en quinto lugar en el Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 está a punto de comenzar, ofreciendo a los aficionados emocionantes momentos en la pista. Con la temporada ya tomando forma en el campeonato de pilotos, esta carrera representa una oportunidad crucial para que algunos pilotos consoliden su posición.

El piloto mexicano Segio 'Checo' Pérez, aseguró ayer la cuarta posición en la clasificación, con un impresionante tiempo de 1:27.460. Este logro lo colocará en la segunda fila de salida en el Autódromo Internacional de Miami.

Ready for race day in Miami 😎 Here's your #MiamiGP starting grid! 🌴 #F1 pic.twitter.com/IGqOI4M2sL

El Gran Premio de Miami dará inicio a las 16:00, hora local. Para los espectadores en México, la emoción comenzará a las 14:00, mientras que en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador será a las 15:00. Los aficionados en Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana sintonizarán a las 16:00. En Argentina y Uruguay, la carrera arrancará una hora más tarde, a las 17:00.

La expectativa está en aumento para una carrera llena de velocidad y emoción en el soleado circuito de Miami.

Inicia el GP de Miami, donde el mexicano Sergio Pérez buscará arrebatarle el primer lugar a su compañero de equipo, Max Verstappen y llevarse el podio.

Vuelta 1: En la primera maniobra de 'Checo' para iniciar la carrera lo dejó en la posición cinco. Sin embargo, en la primera curva se fue de largo y casi se lleva a Carlos Sainz.

Vuelta 14: Revisan posible penalización a Checo Pérez. En el arranque de la competencia, 'Checo' estuvo cerca de tocarse con Carlos Sainz.

Vuelta 21: El piloto mexicano cae a la posición nueve, por delante de él están Yuki Tsunoda, George Russell y Charles Leclerc.

Vuelta 25: Checo en la séptima posición.

Vuelta 28: El mexicano se recupera y baja a la sexta posición, pero está ubicado a 4.6 segundos de Sainz. Norris lidera la carrera.

Vuelta 31: Asé se mantiene el podio en la primera mitad de la carrera: 1. Lando Norris, 2. Max Verstappen y 3 Charles Leclerc.

Vuelta 40: El mexicano aprovechó el incidente de Sainz y se coloca en la posición quinta.

Vuelta 47: Lewis Hamilton quiere rebasar a Checo Pérez, pero el mexicano no lo permite y protagonizaron un duelo interesante.

Vuelta 50: Así está la posiciones actualmente en el GP de Miami

LAP 50 / 57



We're on the home stretch, folks.



Here's the race order 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/glhT8UhePc