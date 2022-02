Chelsea se impone al Lille en octavos de la Champions 2-0

Los de Thomas Tuchel se acercan a los cuartos de final tras ganar un partido lleno de emociones.

El Chelsea a su estilo, sin necesidad de pasar por encima a su rival, dejó la eliminatoria muy encarrilada. El de Tuchel no es un equipo que necesite llevar la iniciativa, pero sí que te mata con sus zarpazos. Y así lo hizo con el Lille.

La salida de los ingleses fue fulgurante, En sólo ocho minutos crearon tres ocasiones de gol, todas finalizadas por Havertz. En la primera no llegó a rematar bien en el área pequeña un gran centro de Azpilicueta, en la segunda hizo intervenir a Leo Jardim y en la tercera, en el córner inmediato, ya sí cabeceó a la red. Un inicio que metía miedo. Parecía de nuevo ese Chelsea arrollador que podía dejar la eliminatoria sentenciada en un abrir y cerrrar de ojos.

Pero el Lille no se amilanó. Al contrario, dio un paso adelante. No se iba a dejar avasallar y llevó el partido a la mitad de campo rival. No tardó en amenazar, primero en un centro de Renato Sanches que desvió Rüdiger muy cerca de su portería y después en un córner en el que se produjeron varios rechaces.

El portugués fue el jugador más destacado del Lille en la primera parte. Mostró personalidad, queriendo mucho el balón, evitando de esa manera que el Chelsea pudiese lanzar sus ataques tan verticales. Eso sí, a los galos les faltaba contundencia arriba y en la primera parte sólo mandaron un disparo entre palos, muy suave y centrado a las manos de Mendy.

El arranque de la segunda parte fue toda una declaración de principios. En sólo 13 segundos el Chelsea ya había hecho el primer remate, por medio de Ziyech. El aviso estaba mandado. Los ataques iban a ser directos y verticales. Nada nuevo, por otra parte.

A Tuchel se le torcieron un poco las cosas con las lesiones. Primero Kovacic y luego Ziyech se tuvieron que marchar lesionados, agotando dos ventanas de cambios además. Pero no lo acusó mucho el equipo. De hecho, poco después del segundo de los cambios llegó el 2-0, en una galopada made in Kanté, que sirvió a Pulisic para que, a toda velocidad, controlase y superase a Leo Jardim.

El partido quedaba muy controlado para los ingleses, que optaron por seguir su guion, dar un paso atrás para esperar a su rival y salir en rápidas transiciones. Y lo cumplió pasando muy pocos apuros. De nuevo Mendy apenas tuvo que intervenir más que en un suave cabezazo de Botman.

Una muestra más de dominio de un equipo que no necesitó poner en el campo a Jorginho y Lukaku, que siguieron el partido desde el banquillo. Una muestra más del potencial del campeón de Europa y del mundo, que viaja a Francia con un margen importante.