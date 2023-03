Chessman es suspendido tras golpear a Adrián Marcelo

La empresa 'Lucha Libre AAA Worldwide' publicó este 7 de marzo que el gladiador originario del Estado de México recibirá un castigo de dos semanas.

Luego de haber golpeado al conductor regiomontano Adrián Marcelo durante el festival 'The world is a vampire', el luchador Chessman fue suspendido por la Triple AAA.



Mediante un comunicado, la empresa 'Lucha Libre AAA Worldwide' publicó este 7 de marzo que el gladiador originario del Estado de México de la colonia Nicolás Romero recibirá un castigo por su actitud 'anti-deportiva'.

'Tras analizar lo sucedido con Adrián Marcelo en el festival 'The world is a vampire', hemos llegado a la determinación de suspender a Chessman', se lee en la publicación.

Se destaca que Chessman, de 47 años, no podrá tener ninguna actividad luchística en un periodo de dos semanas por haber golpeado al también influencer.

'La sanción será efectiva desde el día de hoy', finalizó la 'Lucha Libre AAA Worldwide'.

¿Qué pasó entre Chessman y Adrián Marcelo?

La agresión de Chessman hacia Adrián Marcelo ocurrió el pasado 4 de marzo en el Foro Sol en la Ciudad de México, durante el evento 'The World is a Vampire', donde participaron personalidades de la National Wrestling Aliance (NWA) y de la Lucha Libre AAA.

A través de redes sociales circuló un video donde se captó el momento justo en el cual el luchador dio un fuerte golpe en el cuello al conductor.

Marcelo, adolorido y visiblemente molesto, tomó un vaso de cerveza de entre la multitud y se lo arrojó al luchador, acto que provocó la furia de este y querer irse a los golpes contra el conductor. Afortunadamente la seguridad se encargó que el problema no pasara a mayores

De acuerdo a Marcelo, en su canal de YouTube, esto fue lo que sucedió.

'Me dice: '¿Tú quién eres?'. Me empieza a desacreditar. A mí se me ocurre, y tampoco es como para que haya hecho lo que hizo. Le dije: 'Me puse a entrenar lucha, cuídate que en una de esas te doy una desconocida y alv, parece que abrí la caja de pandora', señaló.

