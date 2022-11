'Chicharito' rompe en llanto tras conocer a Ibai Llanos

Javier 'Chicharito' Hernández rompió en llanto luego de haber participado por primera vez en una transmisión en vivo con el reconocido streamer, Ibai Llanos.

El delantero azteca del LA Galaxy no pudo contener su emoción a tal punto que tras haber cruzado palabra y cámara con Ibai Llanos durante una transmisión en Twitch, el mexicano lloró por haber tenido la oportunidad de conversar con el español.

El encuentro entre el streamer español y el futbolista mexicano se dio luego de que Ibai contara a su publico su deseo de jugar con el 'Chicharito'.

Acto seguido, el delantero de LA Galaxy se hizo presente en el chat del en vivo del español, expresando también su deseo de colaborar con su streamer favorito.

No he entendido nada de lo que pasado hoy. Esto me ha dejado muy roto.

Ibai Llanos reacciona al llanto de 'Chicharito'.

Tras el encuentro entre estas dos personalidades públicas, Ibai decidió entrar al en vivo del mexicano quien también transmite regularmente por Twitch.

Una vez ahí el español no podía creerse lo que veía, pues dijo que no tenía sentido que una figura como el 'Chicharito' y su trayectoria llorara por haberlo conocido.

'No no, amigos, esto no tiene sentido, no tiene sentido de verdad, creo que a veces no soy consciente de las cosas ¿Qué coño está pasando?”, dijo asombrado Ibai.