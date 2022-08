Chicharito se disculpa con niño a quien negó autógrafo

Javier 'Chicharito' Hernández se disculpó con el niño al cual negó un autógrafo tras salir de un partido en Dallas, Texas.

El mexicano fue captado en video hace algunos días negándole un autógrafo a un niño que lo esperaba con ansias después de estar presente en uno de los partidos del LA Galaxy.

Esta acción causó polémica e indignación entre los internautas pues el video en cuestión de un par de horas se hizo viral.

Debido a esto, luego de días, el mexicano decidió realizar una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales en donde expresó sus disculpas al infante y a su familia también.

De igual forma, Chicharito explicó que ese día no estaba pasando por su mejor momento, pues cabe recordar que en aquella ocasión la escuadra del mexicano salió derrotada 1-0 en Dallas.

"No estuve al 100, soy humano, soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se me queda mucho en la cabeza. Quiero pedir una disculpa, se me fue completamente. Más que nada le dije que no porque yo estaba viendo más gente allá adelante que les quería firmar", expresó.