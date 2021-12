Chiefs se llevan el triunfo ante Chargers en el TNF

En tiempo extra, Mahomes y Kelce hicieron la jugada ganadora.

Travis Kelce anotó en un pase de 34 yardas de Patrick Mahomes durante la prórroga, y los Chiefs de Kansas City remontaron para imponerse el jueves 34-28 sobre los Chargers de Los Ángeles.

Kelce atrapó un envío de siete yardas para conseguir el touchdown que significó el empate cuando restaban 1:16 minutos en el cuarto periodo.

Luego, puso fin al partido con su recepción y escapada en el tiempo extra. En primero y 10, Kelce capturó el pase de Mahomes en la yarda 30 y eludió dos derribos para avanzar hasta las diagonales, donde fue felicitado por sus compañeros.

"Todos están hablando de que él perdió el paso. A mí me pareció rápido", dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, después de que Kelce, de 32 años, totalizó 10 recepciones para 191 yardas y dos touchdowns.

Nunca antes había conseguido tantas yardas en un encuentro.

Mahomes finalizó con 31 completos en 47 envíos, para 410 yardas, la mayor cifra en su carrera. Lanzó tres pases de anotación y vio interceptado un lanzamiento

En los dos partidos anteriores, Kelce había sido limitado a seis recepciones totales. El jueves despertó en forma espectacular.

Realizó cinco recepciones para 142 yardas en el cuarto periodo y la prórroga.

"Después de tres recepciones en los dos partidos pasados, yo sabía que podía hacer que él mejorara. Probamos un par de nuevas cosas y funcionaron", explicó Reid.

Justin Herbert dio a los Chargers la ventaja por 28-21 con 2:19 minutos restantes, en un pase de anotación de ocho yardas a Keenan Allen.

Los Ángeles (8-6) se fue con las manos vacías de tres visitas a la zona roja. Herbert completó 22 de 38 pases para 236 yardas y una intercepción.

"Realmente me gustó la forma en que manejamos el partido esta noche. Las cosas no resultaron a nuestro favor pero nos dimos una oportunidad. Simplemente no aseguramos el juego a la defensiva", comentó el entrenador Brandon Staley.

(Con información de AP)