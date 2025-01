Chiefs vencen 23-14 a Texans y van por título de la Americana

Patrick Mahomes jamás ha caído en la ronda divisional de los Playoffs al frente del ataque de los Chiefs. Y Houston nunca ha ganado en estas instancias.

Mahomes lanzó para 177 yardas y un touchdown, incluidos siete envíos completos hacia Travis Kelce, y Kansas City venció el sábado 23-14 a los Texans para avanzar a la final de la Conferencia Americana por séptima temporada consecutiva.

La presión ejercida por los Chiefs sobre el quarterback C.J. Stroud fue clave. Lo capturó ocho veces.

Kansas City es el cuarto equipo en la historia de la NFL que ha avanzado al partido por el título de la conferencia inmediatamente después de ganar dos veces el Super Bowl. Los tres anteriores cayeron en ese duelo.

Los Chiefs tratarán de cambiar eso en el Arrowhead Stadium el próximo fin de semana, ante los Bills o los Ravens, quienes se enfrentan este domingo en Buffalo.

“Ha sido un recorrido especial”, opinó Mahomes, cuya esposa Brittany dio a luz a su tercer hijo el domingo pasado. “Recuerdo todavía momentos de la Serie Mundial que mi papá jugó cuando yo tenía 5 años. Son momentos que apreciaré toda mi vida”.

Ese recorrido no ha terminado. No cuando existe la posiblidad de ganar ese tercer Super Bowl sin precedentes.

Bajo la mirada de su novia Taylor Swift y la estrella de la WNBA Caitlin Clark desde un palco, Kelce lució como el destinatario predilecto de Mahones.

Esa conexión aportó 117 yardas y un touchdown.

Mahomes mejoró a 16-3 en los playoffs, alcanzando a Joe Montana con la segunda mayor cantidad de triunfos en la historia de la NFL detrás de Tom Brady. Tiene un récord de 7-0 en la ronda divisional.

Asimismo, Mahomes y Kelce ayudaron a que Andy Reid se convirtiera en el cuarto entrenador de la NFL con 300 victorias en su carrera.

“Bromeé con los chicos. Si me dan un par más pueden igualar mi peso”, dijo Reid.

Abundaron las bromas en el vestuario de los Chiefs el sábado.

En contraste, los Texans (11-8) nunca han ganado la ronda divisional, en seis intentos. Dos veces han perdido contra Kansas City.

Stroud, lanzó para 245 yardas pero fue se llevó una golpiza. Joe Mixon, quien estaba en duda para jugar debido a una lesión de tobillo, atrapó un par de pases, en un encuentro en que corrió para 88 yardas y un touchdown.

Kai’imi Fairbairn, pateador de los Texans falló un intento de gol de campo de 55 yardas y un intento de punto extra. Los Chiefs le bloquearon otro intento de gol de campo con 1:46 minutos restantes, lo que habría mantenido vivas las esperanzas de remontada de Houston al acercarlos a una sola posesión.

“Sabiendo contra quién jugábamos este partido, no podíamos cometer los errores que cometimos”, dijo el entrenador de los Texans, DeMeco Ryans. “Tuvimos muchos errores y nos hicimos daño, ya sea en los equipos especiales que no convirtieron, la defensiva que no cubrió como debía o el ataque que no protegió a nuestro quarterback”.

