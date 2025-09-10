'Chihuas' y su mánager ponen fin a su relación profesional

El dos veces campeón mundial paja, Francisco “Chihuas” Rodríguez, anunció a través de sus redes sociales el cierre de un ciclo con su mánager y entrenador táctico, Mariano González, con quien compartió una de las etapas más intensas y exigentes de su carrera en los últimos años.

“Buenas tardes a toda mi razita. El día de hoy quiero comunicarles que se cierra un ciclo con mi entrenador táctico Mariano González, a quien le aprendí mucho tácticamente hablando y fue una parte importante para mi logro deportivo. Esto sin dejar atrás a mis otros entrenadores. No queda más que agradecer tus enseñanzas y sumar a lo que ya teníamos con mis anteriores entrenadores, porque es importante decir que todos aportan. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Seguimos en el mismo camino, pero con diferentes objetivos. De antemano, gracias totales”, expresó el “Chihuas”.

La dupla Rodríguez–González consiguió escribir capítulos importantes en el boxeo mexicano, siendo quizá el más destacado la hazaña lograda en Birmingham, Inglaterra, donde fueron a destronar en su propia casa al británico Galal Yafai, entonces campeón interino mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Aquella noche, el regiomontano se reencontró con la gloria mundialista y puso de pie al boxeo mexicano.

Sin embargo, poco después de aquel triunfo llegó el episodio más polémico: el supuesto caso de dopaje que involucró a Rodríguez. Aunque el peleador defendió su inocencia y pidió esperar los procesos oficiales antes de emitir juicios, la situación terminó por desgastar la relación con González, hasta provocar la separación definitiva.

El propio Mariano González emitió un comunicado donde agradeció la confianza de Rodríguez, asegurando que cumplió su promesa de llevarlo de regreso a la élite con mejoras técnicas y tácticas.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Chihuas Rodríguez por haberme dado la oportunidad de demostrar mi valía y dedicación en el boxeo. Creo haber hecho un gran papel durante los años que estuvimos juntos, y estoy orgulloso de lo que hemos logrado. Cumplí mi promesa de mejorar en técnica, táctica y estrategia para llegar al campeonato mundial. Lo prometido es deuda, y se cumplió.

Sin embargo, después de una profunda reflexión, he decidido retirarme del equipo debido a diferencias en los temas boxísticos. Aunque esto significa dejar atrás una etapa importante de mi carrera, quiero agradecer a todos por su atención y apoyo. Deseo lo mejor para el equipo CHR en el futuro”, expresó González.

Ambos dejaron claro que el rompimiento se da en términos profesionales y con agradecimiento mutuo. El “Chihuas” inicia así una nueva etapa de su trayectoria, con la mira en limpiar su nombre, demostrar que sigue en gran nivel y volver a conquistar al mundo arriba del ring.

Porque si algo ha mostrado Francisco Rodríguez a lo largo de su carrera es que sabe levantarse de cada caída. Hoy, más que nunca, está frente a la oportunidad de convertir las dudas y los tropiezos en la gasolina que lo impulse a consolidarse como un verdadero símbolo de resiliencia para el boxeo mexicano.

