Chivas analiza la opción del joven Carlo Soldati

La directiva de las Chivas de Guadalajara se encuentra evaluando la incorporación del defensa Carlo Soldati, quien podría reforzar al Tapatío en la Liga de Expansión.

Soldati, de 20 años, nació en la Ciudad de México, aunque cuenta con doble nacionalidad gracias a la ascendencia suiza de su padre.

Formado futbolísticamente en los Gallos Blancos de Querétaro, en 2024 militó en el Cagliari Sub 20 de Italia, donde finalizó su préstamo.

El zaguero central, que se desempeña principalmente por el sector izquierdo, ya se encuentra en Guadalajara sometiéndose a pruebas médicas y físicas debido a su historial de lesiones: sufrió la ruptura de ambos ligamentos cruzados, lo que genera dudas en la dirigencia rojiblanca sobre su estado físico, pese a haber realizado pretemporada con Querétaro.

Fuentes confirmaron a mediotiempo que Soldati es considerado una opción importante por su porte y condiciones, además de contar con experiencia en Selecciones Menores de México, lo que incrementa las expectativas sobre su proyección a futuro.

En caso de convencer a la directiva y superar las evaluaciones, Soldati firmaría con el Tapatío como primer paso, con la posibilidad de después dar el salto al Primer Equipo de Chivas.

