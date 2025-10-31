Clásico Regio en el ‘Gigante de acero’: Rayados y Tigres, parejos

Es cierto, Tigres presume mejores números que Rayados en la historia del Clásico Regiomontano varonil, sin embargo, al enfrentarse en el ‘Gigante de acero’ el duelo es más parejo.

Y esto lo reflejan los 17 derbis que se han protagonizado en este escenario, que abrió sus puertas el domingo 2 de agosto de 2015.

A lo largo de poco más de 10 años, en el coloso de la avenida Pablo Livas, en Guadalupe, Nuevo León, Monterrey cosecha seis victorias, por seis de los felinos y cinco empates, con 19 goles a favor de La Pandilla, por 19 de los de la UANL.

Este sábado, este escenario, se celebrará el duelo fraternal número 18.

El primer duelo entre albiazules y auriazules en el coloso de La Pastora fue el sábado 5 de marzo de 2016, en la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2016 de la Liga MX, mismo que ganó 1-0 La Pandilla con gol de Efraín Juárez (ahora técnico de Pumas) al minuto 48.

La primera victoria de los de San Nicolás en esta cancha fue en el Torneo Clausura 2016… y se dio en la Liguilla, en el juego de Vuelta de Cuartos de Final, el sábado 14 de mayo, al vencer 2-1 a los del Cerro de La Silla.

Este estadio, que será sede de la Copa del Mundo en el Mundial de futbol de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ha sido escenario del partido de Vuelta de dos Finales en el derbi regio varonil: en la del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, que ganó Tigres con marcador de 3-2 global, y la más importante, la de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019, que ganó Rayados con acumulado de 2-1.

Entérate

Estos son los 16 Clásicos Regios varoniles que se han celebrado en el ‘Gigante de acero’:

TORNEO JORNADA FECHA RESULTADO

Clausura 2016 9 Sábado 5 de marzo Rayados 1-0 Tigres

Clausura 2016 Cuartos Vuelta Sábado 14 de mayo Rayados 1-2 Tigres

Clausura 2017 15 Sábado 22 de abril Rayados 1-0 Tigres

Clausura 2017 Cuartos Vuelta Sábado 13 de mayo Rayados 0-2 Tigres

Apertura 2017 17 Sábado 18 de noviembre Rayados 2-0 Tigres

Apertura 2017 Final Vuelta Domingo 10 de diciembre Rayados 1-2 Tigres

Clausura 2019 10 Sábado 9 de marzo Rayados 1-1 Tigres

Concachampions Final Vuelta Miércoles 1 de mayo Rayados 1-1 Tigres

Clausura 2019 Semifinal Ida Miércoles 15 de mayo Rayados 1-0 Tigres

Apertura 2019 12 Sábado 28 de septiembre Rayados 0-2 Tigres

Apertura 2020 12 Sábado 26 de septiembre Rayados 0-2 Tigres

Apertura 2021 9 Domingo 19 de septiembre Rayados 2-0 Tigres

Apertura 2022 10 Sábado 20 de agosto Rayados 0-0 Tigres

Clausura 2023 Semifinal Vuelta Sábado 20 de mayo Rayados 0-1 Tigres

Clausura 2024 15 Sábado 13 de abril Rayados 3-3 Tigres

Clausura 2024 Cuartos Vuelta Domingo 12 de mayo Rayados 1-1 Tigres

Apertura 2024 12 Sábado 19 de octubre Rayados 4-2 Tigres

En números

Estos son los datos que arrojan los 17 Clásicos Regios varoniles que se han celebrado en el ‘Gigante de acero’:

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF

Rayados 17 6 5 6 19 19 0

Tigres 17 6 5 6 19 19 0

*JJ = juegos jugados; JG = juegos ganados; JE = juegos empatados; JP = juegos perdidos; GF = goles a favor; GC = goles en contra; DIF = diferencia de goles.

Comentarios