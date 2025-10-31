Cerrar X
Clásico Regio en el ‘Gigante de acero’: Rayados y Tigres, parejos

En 17 partidos disputados en el estadio de Guadalupe, ambos equipos registran 6 victorias, 5 empates y 19 goles a favor, reflejando la igualdad histórica

  • 31
  • Octubre
    2025

Es cierto, Tigres presume mejores números que Rayados en la historia del Clásico Regiomontano varonil, sin embargo, al enfrentarse en el ‘Gigante de acero’ el duelo es más parejo.

Y esto lo reflejan los 17 derbis que se han protagonizado en este escenario, que abrió sus puertas el domingo 2 de agosto de 2015.

A lo largo de poco más de 10 años, en el coloso de la avenida Pablo Livas, en Guadalupe, Nuevo León, Monterrey cosecha seis victorias, por seis de los felinos y cinco empates, con 19 goles a favor de La Pandilla, por 19 de los de la UANL.

Este sábado, este escenario, se celebrará el duelo fraternal número 18.

El primer duelo entre albiazules y auriazules en el coloso de La Pastora fue el sábado 5 de marzo de 2016, en la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2016 de la Liga MX, mismo que ganó 1-0 La Pandilla con gol de Efraín Juárez (ahora técnico de Pumas) al minuto 48.

La primera victoria de los de San Nicolás en esta cancha fue en el Torneo Clausura 2016… y se dio en la Liguilla, en el juego de Vuelta de Cuartos de Final, el sábado 14 de mayo, al vencer 2-1 a los del Cerro de La Silla.

Este estadio, que será sede de la Copa del Mundo en el Mundial de futbol de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ha sido escenario del partido de Vuelta de dos Finales en el derbi regio varonil: en la del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, que ganó Tigres con marcador de 3-2 global, y la más importante, la de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019, que ganó Rayados con acumulado de 2-1.

Entérate

Estos son los 16 Clásicos Regios varoniles que se han celebrado en el ‘Gigante de acero’:

TORNEO    JORNADA    FECHA    RESULTADO

Clausura 2016    9    Sábado 5 de marzo    Rayados 1-0 Tigres
Clausura 2016    Cuartos Vuelta    Sábado 14 de mayo    Rayados 1-2 Tigres
Clausura 2017    15    Sábado 22 de abril    Rayados 1-0 Tigres
Clausura 2017    Cuartos Vuelta    Sábado 13 de mayo    Rayados 0-2 Tigres
Apertura 2017    17    Sábado 18 de noviembre    Rayados 2-0 Tigres
Apertura 2017    Final Vuelta    Domingo 10 de diciembre    Rayados 1-2 Tigres
Clausura 2019    10    Sábado 9 de marzo    Rayados 1-1 Tigres
Concachampions    Final Vuelta    Miércoles 1 de mayo    Rayados 1-1 Tigres
Clausura 2019    Semifinal Ida    Miércoles 15 de mayo    Rayados 1-0 Tigres
Apertura 2019    12    Sábado 28 de septiembre    Rayados 0-2 Tigres
Apertura 2020    12    Sábado 26 de septiembre    Rayados 0-2 Tigres
Apertura 2021    9    Domingo 19 de septiembre    Rayados 2-0 Tigres
Apertura 2022    10    Sábado 20 de agosto    Rayados 0-0 Tigres
Clausura 2023    Semifinal Vuelta    Sábado 20 de mayo    Rayados 0-1 Tigres
Clausura 2024    15    Sábado 13 de abril    Rayados 3-3 Tigres
Clausura 2024    Cuartos Vuelta    Domingo 12 de mayo    Rayados 1-1 Tigres
Apertura 2024    12    Sábado 19 de octubre    Rayados 4-2 Tigres

En números

Estos son los datos que arrojan los 17 Clásicos Regios varoniles que se han celebrado en el ‘Gigante de acero’:

EQUIPOS    JJ    JG    JE    JP    GF    GC    DIF
Rayados    17    6    5    6    19    19    0
Tigres    17    6    5    6    19    19    0

*JJ = juegos jugados; JG = juegos ganados; JE = juegos empatados; JP = juegos perdidos; GF = goles a favor; GC = goles en contra; DIF = diferencia de goles.


