Clásico Regiomontano: 51 años y ocho estadios en su historia

El Clásico Regiomontano que protagonizan Rayados y Tigres en la Primera División del futbol mexicano presume ser un duelo que tiene 51 años, que ha vivido 140 ediciones… ¡y que se ha jugado en ocho escenarios diferentes!

Sí, la ‘guerra’ civil de la Sultana del Norte registra ocho casas de 1974 a la fecha.

El primer inmueble que albergó la confrontación entre el Monterrey y los de la UANL fue el Estadio Universitario, el sábado 13 de julio de 1974.

A partir de ahí comenzaron a desfilar otros escenarios que han arropado este duelo fraternal de Nuevo León, ya sea en cotejos oficiales o amistosos, como el Estadio Tecnológico, la casa club de La Pandilla ‘El Cerrito’, el Home Depot Center de Carson, California (que ahora es el Dignity Health Sports Park); el Robertson Stadium de Houston, Texas; el ‘Gigante de acero’, el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y el Alamodome de San Antonio, Texas.

Todos ellos diferentes escenarios que han vivido la fiesta de este encuentro especial y que han recibido en sus tribunas a la mejor afición de México, que se ha deleitado con batallas espectaculares, en las que han celebrado goles emotivos y triunfos históricos.

Estadio Tecnológico

Casa club de La Pandilla ‘El Cerrito’

Home Depot Center de Carson, California (que ahora es el Dignity Health Sports Park)



Robertson Stadium de Houston, Texas



‘Gigante de acero’



Shell Energy Stadium de Houston, Texas



Alamodome, San Antonio, Texas





