Clásico Regiomontano: 51 años y ocho estadios en su historia

Rayados y Tigres han disputado 140 partidos en 51 años, en ocho escenarios distintos, entre Monterrey y varias ciudades de Estados Unidos

El Clásico Regiomontano que protagonizan Rayados y Tigres en la Primera División del futbol mexicano presume ser un duelo que tiene 51 años, que ha vivido 140 ediciones… ¡y que se ha jugado en ocho escenarios diferentes!

Sí, la ‘guerra’ civil de la Sultana del Norte registra ocho casas de 1974 a la fecha.

El primer inmueble que albergó la confrontación entre el Monterrey y los de la UANL fue el Estadio Universitario, el sábado 13 de julio de 1974.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.30.09 PM.jpeg

A partir de ahí comenzaron a desfilar otros escenarios que han arropado este duelo fraternal de Nuevo León, ya sea en cotejos oficiales o amistosos, como el Estadio Tecnológico, la casa club de La Pandilla ‘El Cerrito’, el Home Depot Center de Carson, California (que ahora es el Dignity Health Sports Park); el Robertson Stadium de Houston, Texas; el ‘Gigante de acero’, el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y el Alamodome de San Antonio, Texas.

Todos ellos diferentes escenarios que han vivido la fiesta de este encuentro especial y que han recibido en sus tribunas a la mejor afición de México, que se ha deleitado con batallas espectaculares, en las que han celebrado goles emotivos y triunfos históricos.

Estadio Tecnológico

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.30.07 PM.jpeg

Casa club de La Pandilla ‘El Cerrito’

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.30.04 PM.jpeg

Home Depot Center de Carson, California (que ahora es el Dignity Health Sports Park)

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.30.16 PM.jpeg

Robertson Stadium de Houston, Texas

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.30.19 PM.jpeg

‘Gigante de acero’

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.30.13 PM.jpeg

Shell Energy Stadium de Houston, Texas

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.30.24 PM.jpeg

Alamodome, San Antonio, Texas

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.30.01 PM (1).jpeg


Comentarios

