Club Tigres impulsa el fútbol femenil con 'Ellas Tienen el Balón'

La edición 2025 de “Ellas Tienen el Balón”, impulsado por el Club Tigres, concluyó con éxito, consolidándose como un referente nacional en el desarrollo integral del fútbol femenil en México, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

El programa rompió récords este año con la inscripción de más de 150 equipos femeniles de todo México. De este total, 100 equipos de 28 estados del país fueron seleccionados para la iniciativa gratuita, beneficiando directamente a 1,200 jugadoras de entre 13 y 17 años, además de 120 entrenadores y 480 padres de familia, destacando su amplio alcance e impacto social.

Durante tres meses, las jóvenes cursaron nueve módulos virtuales socioformativos, no solo enfocados en aspectos técnicos del fútbol, también en el desarrollo de habilidades para la vida como el liderazgo, trabajo en equipo, salud mental y resiliencia.

La creación y ejecución de estos módulos estuvo a cargo de ‘Fundación Futbol Más’. Además, el programa contó con la participación de jugadoras de Tigres Femenil, quienes en sesiones web y encuentros, compartieron sus experiencias profesionales para motivar a las nuevas generaciones.

Un elemento pionero en esta edición fue el fortalecimiento de la red de apoyo: ‘She Wins México’ ofreció talleres especializados a entrenadores y padres de familia sobre liderazgo femenino, metodologías con perspectiva de género y estrategias para garantizar la permanencia de las jóvenes en el deporte.

Como culminación de la jornada, los 12 equipos más destacados viajaron a Monterrey para participar en un torneo relámpago. Las jóvenes convivieron con el primer equipo de Tigres Femenil y presenciaron el partido Tigres vs Xolos.

El evento final, celebrado en la Unidad Deportiva Mario J. Montemayor, contó con la presencia de directivos del club, jugadoras emblemáticas como Stephany Mayor y Cecilia Santiago.

Las ganadoras del torneo relámpago fueron las integrantes del Zenit de Sonora, quienes se impusieron en la final a las Gacelas de Tabasco en tanda de penaltis. El trofeo al juego limpio y valores fue otorgado al equipo de Tigres Amazonas de Nuevo León.

Comentarios