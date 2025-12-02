Clubes regios, con posibilidad de llegar a la final y ser campeón

"Huele"… a que habría un campeón del futbol regiomontano en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Y es que esta es la octava ocasión, en la historia de la Primera División del futbol mexicano, en la cual Rayados y Tigres llegan a las semifinales de un mismo torneo.

Esto es un buen presagio, ya que en todas esas campañas, mínimo, un club de la Sultana del Norte llega a la final… y en cuatro de ellas se coronó un conjunto de Nuevo León.

Esto sucedió en los torneos Clausura 2003, Apertura 2005, Clausura 2012, Apertura 2014, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

Ahora, en "Semis" del actual Apertura 2025, los de la UANL se medirán al Cruz Azul, mientras que La Pandilla se verá las caras con el Toluca.

Que siga la tendencia de ver a uno o a los dos clubes regios en la Final… o bien, que se corone uno de ellos.

La mejor afición de México quiere como regalo de Navidad un título en la Liga MX.

Que siga la tendencia

Estos son los certámenes en los que Tigres y Rayados llegaron juntos a la antesala de la Gran Final, en la Primera División del futbol mexicano:

Torneo Clausura 2003: Rayados, finalista… y es Campeón ante Monarcas

Torneo Apertura 2005: Rayados, finalista… y es subcampeón ante Toluca

Torneo Clausura 2012: Rayados, finalista… y es subcampeón ante Santos

Torneo Apertura 2014: Tigres, finalista… y es subcampeón ante América

Torneo Apertura 2017: Rayados y Tigres, finalistas… y los felinos son Campeones

Torneo Clausura 2019: Tigres, finalista… y es Campeón ante León

Torneo Clausura 2023: Tigres, finalista… y es Campeón ante Chivas

Torneo Apertura 2025: ¿?

Comentarios