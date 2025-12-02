Cerrar X
deportes_clasico_regio_23d665c191
Deportes

Clubes regios, con posibilidad de llegar a la final y ser campeón

Cada vez que Rayados y Tigres coinciden en la Semifinal de la Liga MX, un conjunto de la Sultana del Norte avanza a la serie por el título… y tiende a coronarse

  • 02
  • Diciembre
    2025

"Huele"… a que habría un campeón del futbol regiomontano en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Y es que esta es la octava ocasión, en la historia de la Primera División del futbol mexicano, en la cual Rayados y Tigres llegan a las semifinales de un mismo torneo.

Esto es un buen presagio, ya que en todas esas campañas, mínimo, un club de la Sultana del Norte llega a la final… y en cuatro de ellas se coronó un conjunto de Nuevo León.

Esto sucedió en los torneos Clausura 2003, Apertura 2005, Clausura 2012, Apertura 2014, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

Ahora, en "Semis" del actual Apertura 2025, los de la UANL se medirán al Cruz Azul, mientras que La Pandilla se verá las caras con el Toluca.

Que siga la tendencia de ver a uno o a los dos clubes regios en la Final… o bien, que se corone uno de ellos.

La mejor afición de México quiere como regalo de Navidad un título en la Liga MX.

Que siga la tendencia

Estos son los certámenes en los que Tigres y Rayados llegaron juntos a la antesala de la Gran Final, en la Primera División del futbol mexicano:

Torneo Clausura 2003: Rayados, finalista… y es Campeón ante Monarcas
Torneo Apertura 2005: Rayados, finalista… y es subcampeón ante Toluca
Torneo Clausura 2012: Rayados, finalista… y es subcampeón ante Santos
Torneo Apertura 2014: Tigres, finalista… y es subcampeón ante América 
Torneo Apertura 2017: Rayados y Tigres, finalistas… y los felinos son Campeones
Torneo Clausura 2019: Tigres, finalista… y es Campeón ante León
Torneo Clausura 2023: Tigres, finalista… y es Campeón ante Chivas
Torneo Apertura 2025: ¿?


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

horarios_semifinales_apertura2025_0e261cd5f5
Revelan fechas y horarios de las semifinales del Apertura 2025
Whats_App_Image_2025_12_01_at_1_04_40_AM_8048dfbfc9
Auténticos Tigres, ‘feroces’ en el futbol americano de México
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T134704_083_03056e1fbf
Estas son las condiciones para un Clásico Regio en Semifinales
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_02_T133238_306_6df07a4df8
Trump indulta a el expresidente hondureño y queda libre
rtvnoticiasmorelos_2025_04_10_T114327_710_741x486_cc660c54cb
Prada completa la compra de Versace por 1,375 mdd
dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×