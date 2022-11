¿Cómo están las apuestas para el Arabia Saudita vs México?

México tiene una tarea complicada, ya que debe derrotar a Arabia Saudita por más de 3 goles para no complicarse su pase a los cuartos

Tras el empate con Polonia 0-0 y la derrota ante Argentina con goles de Leo Messi y Enzo Fernández, México tiene una tarea complicada, ya que debe derrotar a Arabia Saudita por más de 3 goles para no complicarse su pase a los Cuartos de Final de Qatar.



El Grupo C realmente está apretado y los cuatro equipos tienen posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Polonia suma 4 puntos, Argentina y Arabia Saudita tienen 3 puntos cada uno, mientras que México sólo ha conseguido un punto.



¿Cuánto paga la victoria de Arabia Saudita y México, respectivamente?



La victoria de México sobre Arabia Saudita tiene un momio de -138, es decir, si tú le metes tus $1,000, ¡cobrarías $1,727! Un mercado interesante, ya que el TRI saldrá con todo para conseguir los 3 puntos del Grupo H.



Pero si crees que los Árabes se llevan el triunfo ante México, te llevarías $5,100 por cada $1,000 apostados, ya que tiene un momio de +410 y con ese resultado estaría prácticamente clasificado para los Cuartos de Final.



