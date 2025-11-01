Cerrar X
Deportes

Complican acceso al estadio a aficionados tigres en el Clásico

De acuerdo con varios aficionados inconformes, un buen grupo de seguidores felinos, con boleto en mano, tuvieron prohibida la entrada durante varios minutos

  • 01
  • Noviembre
    2025

A pesar de que todavía faltaba más de una hora para que se diera el silbatazo inicial, cientos de aficionados de Tigres tuvieron complicaciones para ingresar al estadio, pues staff del Monterrey les negó el acceso alegando que el inmueble estaba lleno.

De acuerdo con varios aficionados inconformes, un buen grupo de seguidores felinos, con boleto en mano, mostraron su descontento con el personal del "Gigante de Acero", pues aunque contaban con boletos pagados, no les permitían entrar y alegaron que "les iban a regresar el dinero"

Fue tras una charla con la propia gente de Rayados que uno a uno se les fue dando el acceso a los aficionados auriazules, que durante todo el proceso se comportaron adecuadamente.

Eso sí, la gente de seguridad les realizó una exhaustiva revisión antes de darles entrada, pues buscan prevenir que pasen con algún objeto que pueda ser utilizado como arma.


