Con abucheos reciben a la Selección Mexicana tras fracaso

La pronta eliminación del equipo mexicano del Mundial causó indignación por parte de toda la afición, que no recibieron muy bien a su Director Técnico.

Tras una prematura eliminación en el Mundial de Qatar, un grupo de jugadores de la selección de México y el entrenador argentino Gerardo Martino regresaron el domingo al país, donde fueron abucheados por un grupo reducido de aficionados molestos por quedar fuera en primera fase.



México terminó con cuatro puntos y, por diferencia de goles, quedó en el tercer lugar del Grupo C, en el que Argentina y Polonia avanzaron a los octavos de final.



Fue la primera eliminación mexicana en la primera fase desde el Mundial de Argentina 1978.







“Sólo fuiste a robar “Tata”, ¿para qué llevaste a (Rogelio) Funes Mori?”, reclamó un individuo que se acercó a un metro del entrenador en el aeropuerto de la capital.



Un sector de aficionados mexicanos nunca entendió la decisión de incluir a Funes Mori, un naturalizado de origen argentino por encima del goleador histórico Javier “Chicharito” Hernández o Santiago Giménez, líder anotador de la Liga Europa.

Funes Mori apenas jugó siete minutos en los tres encuentros de la Copa del Mundo.



Martino no respondió a los reclamos de los aficionados y escoltado por seguridad del aeropuerto camino hacia afuera de la terminal área para abordar una camioneta de la Federación Mexicana. Junto a él iba su compatriota Norberto Scopponi, entrenador de porteros, y un puñado de jugadores, todos de la liga local.



Jugadores de ligas europeas tomaron otros destinos en la escala hecha en Madrid del vuelo que salió desde Doha, Qatar. Otros jugadores, como el portero Guillermo Ochoa, Héctor Herrera y el mismo Funes Mori, se quedaron unos días de vacaciones en Doha.



Martino no seguirá en su cargo porque su contrato expiró y los dirigentes anunciaron que no buscarán recontratarlo. Se espera que entregue un informe de lo ocurrido en sus cuatro años en el cargo, incluyendo la eliminación en el Mundial.



Los dirigentes dijeron que tomarán 60 días para analizar quien tomara el puesto de Martino. El uruguayo Guillermo Almada, reciente campeón con Pachuca en la Liga MX, es uno de los candidatos más fuertes.



México tiene previstos partidos oficiales el 23 de marzo ante Surinam y el 26 del mismo mes ante Jamaica, ambos por la Liga de Naciones de la CONCACAF.





Con información de AP.