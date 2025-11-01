Cerrar X
Con drama incluido, Auténticos Tigres derrota a Águilas Blancas

Fue el pateador Reynaldo Blanco y la ofensiva de Auténticos Tigres quienes definirían el rumbo del partido, que tuvo que irse a tiempo extra

  • 01
  • Noviembre
    2025

En un emocionante encuentro que se definió en series extra, el conjunto de Auténticos Tigres de la UANL se impuso 27-24 ante las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los dirigidos por el head coach Antonio Zamora definieron la victoria en el Estadio Wilfrido Massieu, en un partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Mayor de la ONEFA que terminó empatado a 21 puntos en el tiempo reglamentario.

El inicio del partido fue dominado por el conjunto felino. La primera anotación corrió a cargo del corredor Eduardo Martínez (21) tras un acarreo, con el punto extra bueno del pateador Reynaldo Blanco.

0W3A5947tigres-vs-aguilas-blancas-uanl.jpg

La ofensiva de Auténticos no se detuvo en el primer cuarto y amplió la ventaja con un pase largo del mariscal de campo Sergio Reséndiz al jugador Aldo Herrera (3), seguido del segundo gol de campo de Blanco, dejando el marcador 14-0.

El tercer touchdown de la máxima casa de estudios llegó en el segundo cuarto, nuevamente con un acarreo de Eduardo Martínez (21) y el punto extra del número 42, asegurando un marcador de 21-0.

Sin embargo, la defensiva de Auténticos no logró mantener el cero y Águilas Blancas hizo su primera anotación en los últimos minutos del segundo cuarto, yéndose al descanso 21-7.

En un duelo donde ambos equipos mostraron poderío, el IPN lograría marcar dos anotaciones en los siguientes dos cuartos, empatando el marcador 21-21 y forzando la emocionante instancia de los tiempos extra.

Con el tiempo regular concluido en el Wilfrido Massieu, se dio inicio a las series extras. En la primera serie, ambos equipos anotaron gol de campo, alzando el marcador a un tenso 24-24.

0W3A5907tigres-vs-aguilas-blancas-uanl.jpg

Fue el pateador Reynaldo Blanco y la ofensiva de Auténticos Tigres quienes definirían el rumbo del partido. Un gol de campo en la segunda serie de tiempos extra selló el marcador final de 27-24 a favor del conjunto felino.

El head coach Antonio Zamora destacó la importancia de este triunfo, señalando que les asegura un lugar en la parte alta de la tabla.

"Esta victoria nos permite estar entre los primeros cuatro de la tabla general," indicó Zamora. "El siguiente partido definiremos si nos quedamos con el segundo, tercero o cuarto lugar de la tabla general. Tenemos que ir a ganar al Estado de México la siguiente semana."


