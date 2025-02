Con goles de Paz y Diao, Como vence 2-0 a Fiorentina

Los goles de Nico Paz y Assane Diao le dieron este domingo a Como la victoria como visitante 2-0 ante la Fiorentina, tres puntos importantes en su lucha por mantenerse en la primera división de Italia.

Diao, de 19 años, anotó su cuarto gol en sus siete partidos desde que se unió al equipo procedente del Real Betis el mes pasado.

Como rompió el empate cuatro minutos antes del descanso con un contragolpe. Un tiro libre de la Fiorentina fue cabeceado fuera del área, Diao controló el balón en su propia mitad y avanzó para batir al arquero David De Gea en un mano a mano.

Cesc Fàbregas brought Como back to Serie A competition after many years out and has them in 13th place with fewer resources spent. Nico Paz also scored a fine goal, and they won 2-0 against Fiorentina



