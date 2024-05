'Confío mucho en mis jugadores'; 'Tano' buscará la remontada

La Pandilla del Cerro de la Silla cayó en el primer partido de las semifinales del Clausura 2024 ante la Máquina de Cruz Azul y tendrá que viajar al Estadio Ciudad de los Deportes con la misión de darle la vuelta al asunto.

El entrenador Rayado, Fernando Ortiz, aseguró que confía plenamente en poder revertir la desventaja.

“Tengo a los jugadores capacitados e inteligentes para poder revertir la situación. Veré y analizaré el partido de hoy para ir el domingo a la Ciudad de México y veré dónde tendré que tocar para ir a cambiar el resultado. Pero sí confío mucho en mis jugadores".

Durante la primera parte la balanza se inclinó casi en su totalidad para el lado cementero, quienes aprovecharon y tomaron ventaja por medio de Rodolfo Rotondi.

“Hay que reconocer que en el primer tiempo no competimos. En el segundo tiempo sí tuvimos un cambio de actitud y tuvimos chance para poder empatarlo”, aseguró el estratega argentino que está jugando su tercera final al mando del Club de Futbol Monterrey.

El tema de la “maldición de las semifinales” volvió a salir a flote, pues Ortiz nunca ha podido superar esta fase en su carrera como entrenador y respondió a los cuestionamientos.

“Y en lo personal es volver a reiterar y volver a repetir. Hiciera como si yo fuera el malo de la película. No, calma, calma. No todo gira por lo que a mí me puede pasar. Y esta pregunta es la primera y van a pasar diez y van a pasar mismos y otra vez yo. No. Es un deporte. Yo estoy tranquilo. Estoy con la preocupación de querer revertir la situación".

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo en la casa de Cruz Azul, el Estadio de Ciudad de los Deportes, en punto de las 18:00 horas.

