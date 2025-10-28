Cerrar X
Deportes

Confirman salida de James Rodríguez del Club León

Tras un año con León, el colombiano de 34 años jugará su último torneo sin renovar contrato, cerrando ante América y Puebla

  • 28
  • Octubre
    2025

El mediocampista colombiano de 34 años, James Rodríguez, no continuará con el Club León al terminar el Torneo Apertura 2025, de acuerdo a diversos reportes.

James llegó al León en enero de este año, siendo uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente del fútbol mexicano.

Su trayectoria incluye pasos destacados en Europa con Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton. Antes de llegar a México, jugó en el Rayo Vallecano, donde apenas sumó minutos en siete encuentros.

Con el León, el colombiano ha disputado 32 partidos hasta la Jornada 15, contribuyendo con cinco goles y ocho asistencias. Sus últimos compromisos en México serán contra el Club América el 1 de noviembre, en calidad de visitante, y cerrará ante Puebla el 8 de noviembre en casa.

Durante la temporada, James trabajó bajo la dirección de Eduardo Berizzo e Ignacio Ambriz, jugando 12 partidos en los que fue titular en ocho ocasiones.

A pesar de su influencia dentro del campo, el León no ha logrado los resultados esperados y se encuentra en el lugar 17 de la tabla con 13 puntos, con tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

Por otra parte, la clasificación al Play-In aún es posible, pero complicada, ya que el equipo no depende de sí mismo para avanzar.

 


