Confirman salida de 'Tata' Martino como entrenador del Tri

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, anunció que se prepara una reestructura tras la salida de México del Mundial.

México confirmó el jueves la salida de técnico argentino Gerardo Martino tras quedar fuera de en la primera ronda del Mundial de Qatar.



Al unísono, los dirigentes del fútbol anunciaron que buscarán realizar cambios estructurales al campeonato de clubes — la Liga MX — con el fin de mejorar el desempeño del Tri en las próximas Copas del Mundo.



El “Tata” Martino inició su gestión en enero de 2019. Se le encomendó llevar al Tri a unos cuartos de final en un Mundial fuera de casa por primera vez en su historia, pero el equipo se despidió en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978.



“Con un fracaso así, es imposible que pudiera continuar”, dijo el director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales. 'Lo conveniente en este momento es buscar por otro lado”.



Ordiales no quiso entrar en detalles sobre el perfil del próximo entrenador. Dijo que analizarán el reporte que les entregará Martino para tomar una decisión.



Durante su gestión, Martino insistió en la necesidad de reducir extranjeros en la liga para darle más oportunidad a los jugadores locales.



También insistió que más mexicanos fichen con clubes de Europa, así como programar partidos amistosos de mayor calidad y no sólo en canchas de Estados Unidos.



Bajo un acuerdo con la empresa Soccer United Marketing, México está obligado a jugar al menos cinco partidos por año en estadios estadounidenses.



“Se revisará el hacer cambios estructurales que se han platicado desde hace tiempo como el tema de la multipropiedad, el ascenso y descenso y la cantidad de extranjeros en la liga”, dijo el presidente de la Federación Mexicana, Yon De Luisa.



Todos esos posibles cambios se tendrían que votar por la asamblea de dueños que es la que toma las decisiones finales de fútbol en México, incluyendo la continuidad de De Luisa, quien terminó su periodo por cuatro años.



“No es necesario presentar mi renuncia a la presidencia porque es por ciclos mundialistas y los dueños tomarán la decisión de si sigo o no”, agregó el dirigente.



Para reemplazar a Martino, el uruguayo Guillermo Almada, reciente campeón de la Liga MX con el Pachuca, es uno de los fuertes candidatos al puesto. Miguel Herrera, quien dirigió a México en Brasil 2014 es otro de los nombres que se barajan.



Uno más con el que especulan medios mexicanos es el del argentino Mauricio Pochettino.



Martino había dicho en conferencia de prensa la víspera que su contrato expiró al finalizar el partido ante Arabia Saudí y que no había hablado con los dirigentes sobre su continuidad.



México usualmente contrarta a sus entrenadores hasta el último partido de las Copas del Mundo. Para Rusia 2018, después de terminar el acuerdo del colombiano Juan Carlos Osorio, los dirigentes ofrecieron una renovación de acuerdo, pero el entrenador no la aceptó.



Eso no ocurrirá ahora.



“A “Tata” lo reconocemos como un gran técnico, de mucha capacidad y muy trabajador, pero cuando no alcanzas resultados y el entorno es fuerte es imposible (sostenerlo)”, dijo Ordiales. “Se valora su proceso de cuatro años, pero los resultados mandan, sabemos que en el fútbol así es”.



México llegó al Medio Oriente presumiendo una racha de siete mundiales consecutivos avanzando a los octavos de final. Se esperaba que la experiencia de Martino con las selecciones de Argentina y Paraguay, además de con el Barcelona, pudiera llevarlos a los cuartos de final.



“Se fracasó al no cumplir los objetivos trazados, independientemente de estar en octavos sino en cuartos que era el objetivo primario y no lo podemos conseguir', dijo Ordiales.



La prematura eliminación provocó enojo en México. No sólo con los aficionados sino con miembros de la clase política.



El canciller Marcelo Ebrard criticó el desempeño de la selección mexicana, lo mismo que la senadora oficialista Bertha Caraveo, quien dijo que se debería llamar a comparecer a De Luisa y al presidente de la Liga MX, Mikel Arriola para explicar el funcionamiento del equipo.

Con información de AP.