Confirman sentencia a Luis Rubiales por besar a Jenni Hermoso

La Audiencia Nacional de España confirmó este miércoles la condena a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por un delito de agresión sexual debido al beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas del Mundial Femenino de 2023 en Sídney, Australia.

La sentencia impone una multa de 10,800 euros, equivalente a 18 meses de multa a razón de 20 euros diarios, y una indemnización de 3,000 euros a Hermoso por daños morales.

Además, se le prohíbe a Rubiales acercarse a menos de 200 metros de la jugadora o comunicarse con ella durante un año.

El tribunal desestimó los recursos presentados por Rubiales, quien alegaba que el beso no tenía connotación sexual, y por Hermoso, la Fiscalía y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), quienes pedían revertir la absolución de Rubiales y otros tres acusados (Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera) del delito de coacciones.

La Sala de lo Penal consideró que el beso fue un acto no consentido con "clara connotación sexual" y que las pruebas no justificaban una condena por coacciones, al no demostrarse violencia o intimidación según el Código Penal.

Rubiales también enfrenta investigaciones separadas por presunta corrupción y contratos irregulares durante su presidencia en la RFEF.

