Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025

Este evento se lleva a cabo en Théâtre du Châtelet de París, Francia, con el fin de galardonar a todos aquellos atletas destacados del balompié

  • 22
  • Septiembre
    2025

Este lunes se celebró la 69° gala del Balón de Oro, en la que se premió a los mejores jugadores y jugadoras de fútbol del mundo.

Esta es la lista completa de ganadores:

TROFEO KOPA (Mejor jugador/a sub 21):

  • Vicky López
  • Lamine Yamal

TROFEO JOHAN CRUYFF (Mejor entrenador/a):

  • Sarina Wiegman
  • Luis Enrique

TROFEO LEV YASHIN (Mejor portero/a):

  • Hannah Hampton
  • Gianluigi Donnarumma

 Mejor Club Femenil del Año


Comentarios

