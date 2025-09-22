Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
Este evento se lleva a cabo en Théâtre du Châtelet de París, Francia, con el fin de galardonar a todos aquellos atletas destacados del balompié
Este lunes se celebró la 69° gala del Balón de Oro, en la que se premió a los mejores jugadores y jugadoras de fútbol del mundo.
Esta es la lista completa de ganadores:
TROFEO KOPA (Mejor jugador/a sub 21):
- Vicky López
- Lamine Yamal
Congrats Lamine, you're our 2025 Kopa Trophy winner! #ballondor pic.twitter.com/lsL3Wr7D6E— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
TROFEO JOHAN CRUYFF (Mejor entrenador/a):
- Sarina Wiegman
- Luis Enrique
Sarina Wiegman from @Lionesses is the women's Johan Cruyff Trophy winner!#ballondor pic.twitter.com/vQKWpntnDg— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
TROFEO LEV YASHIN (Mejor portero/a):
- Hannah Hampton
- Gianluigi Donnarumma
🧤 GIANLUIGI DONNARUMMA AND HANNAH HAMPTON THE 2025 YACHINE TROPHY WINNERS!#ballondor pic.twitter.com/fkUGyIwBzW— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Mejor Club Femenil del Año
Arsenal Women is the 2025 Women Club of The Year!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Congrats, @ArsenalWFC! ❤️ #clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/GoRlk4ha2W
