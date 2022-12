Continúa Pelé en tratamientos intensivos por estado de salud

La hija del ex jugador señaló que continúan 'en la lucha y en la fe', y aseguraron que tuvieron 'una noche más juntos'.

Después de anunciarse que el estado de salud de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como 'Pelé' estaba empeorando, la hija del ex astro de Brasil, Kely do Nascimento, informó que los cuidados de su padre continúan.

A través de sus redes sociales, la hija del ex jugador señaló que continúan 'en la lucha y en la fe', y aseguraron que tuvieron 'una noche más juntos'.

Cabe recordar que Pelé fue ingresado al Hospital Albert Einstein debido a que su salud empeoró, esto derivado de la enfermedad progresiva oncológica que padece.

Por su parte, los médicos notificaron que 'El Rey' esta recibiendo los cuidados necesarios para la disfunción renal y cardíacas que el ex jugador del Santos Futebole Clube sufre, además de su tratamiento para combatir el cáncer de colon que también presenta.