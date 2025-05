Contrata Nuggets a David Adelman como entrenador titular

Los Nuggets quitaron la etiqueta de interino a David Adelman, nombrándolo su entrenador después de que asumiera el cargo en vísperas de los playoffs y los llevara a la segunda ronda.

El presidente de los Nuggets, Josh Kroenke, expresó el jueves que estaba orgulloso del trabajo que hizo Adelman y de la forma en que el equipo respondió a su liderazgo.

Adelman reemplazó a Michael Malone el mes pasado. Bajo la dirección de Adelman, los Nuggets ganaron sus últimos tres partidos de la temporada regular para evitar el play-in de la NBA, despacharon a los Clippers en siete juegos y llevaron al Thunder de Oklahoma City, primeros en la siembre, al límite en las semifinales, sucumbiendo 125-93 el domingo.

Well deserved, DA 🤝



David Adelman is officially our next Head Coach! pic.twitter.com/TgSTPVs4I9