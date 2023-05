Convierte aficionado hogar en homenaje a Tigres

El señor Francisco González por mas de 20 años se ha dedicado a hacer de su hogar un homenaje al equipo de sus amores, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

De acuerdo con González, fue por allá al principio del año 2000 que el señor Francisco se hizo de un terreno en la colonia Estrella en el municipio de Monterrey, donde comenzó a construir su hogar, posteriormente hizo una tortillería, pero continuó llenando cada rincón con algo de los Tigres.

Las paredes son amarillas y azules, las distintas épocas del club hacen memoria en sus paredes con logos, fotografías y nombres de leyendas que una vez llenaron de gloria la cancha del Estadio Universitario. Sobre todo su hogar refleja un amor que se ha cultivado desde su infancia.

“Pues desde niño me gustó el fútbol. ¿Verdad? Y aquí me iba por los reales al estadio universitario, que entraba un niño con un adulto gratis y me escapaba mi mamá y me iba a ver a los talleres y ahí me fui encariñando”, dijo.